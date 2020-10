(Di giovedì 8 ottobre 2020) CD PROJEKT RED ha in serbo numerose sorprese legate aper la prossimadell’di questo mese Ormai manca sempre meno all’arrivo di, il tanto atteso GDR di CD PROJEKT RED. Il gioco arriverà sugli scaffali il 19 novembre e sarà disponibile sin da subito sia per le console di vecchia che di nuova generazione. Nonostante ormai manchi poco più di un mese al lancio, la compagnia polacca sembra voler continuare comunque a rilasciare periodicamente nuove informazioni sul gioco. Sembra infatti che CD PROJEKT RED rivelerà tante novità sudurante l’...

tuttoteKit : Cyberpunk 2077: ecco la data del nuovo evento Night City Wire #CDProjektRED #Cyberpunk2077 #PC #PS4 #PS5 #XboxOne… - GamingToday4 : Cyberpunk 2077: veicoli protagonisti del prossimo Night City Wire, ecco la data - Eurogamer_it : #Cyberpunk2077: ecco la data di Night City Wire: Episode 4. - MondoXbox : Cyberpunk 2077: CDPR ci parlerà dei veicoli del gioco il 15 ottobre - IGNitalia : Il prossimo episodio di Night City Wire si dedicherà sui veicoli presenti in #Cyberpunk2077: ecco tutti i dettagli… -

Ultime Notizie dalla rete : Cyberpunk 2077

CD PROJEKT RED ha in serbo numerose sorprese legate a Cyberpunk 2077 per la prossima data dell'evento Night City Wire di questo mese.Secondo le ultime indiscrezioni a dicembre debutteranno due varianti con maggiore memoria delle schede GeForce RTX 3080 e RTX 3070, come risposta alle Radeon RX 6000 di AMD. Sarebbe invece slittata me ...