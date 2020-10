Cristiano Ronaldo, entrano i ladri in casa sua: paura e apprensione, cosa hanno rubato (Di giovedì 8 ottobre 2020) Cristiano Ronaldo, entra i ladri in casa sua: paura e apprensione, ecco cosa hanno rubato al campione portoghese. Nella sua casa di Madeira in Portogallo Ronaldo ha subito un furto. I ladri si sono introdotti nell’abitazione del campione e pare abbiano rubato tra le altre cose anche diverse suppellettili calcistiche come maglie autografate. Leggi anche … Leggi su viagginews (Di giovedì 8 ottobre 2020), entra iinsua:, eccoal campione portoghese. Nella suadi Madeira in Portogalloha subito un furto. Isi sono introdotti nell’abitazione del campione e pare abbianotra le altre cose anche diverse suppellettili calcistiche come maglie autografate. Leggi anche …

ChampionsLeague : Lionel Messi & Cristiano Ronaldo goal for goal ???? #UCLdraw - OptaPaolo : 5 - Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo in the UEFA Champions League Messi W: 2 Draws: 2 CR W: 1 Goals Messi: 3 Goa… - SquawkaNews : Group G Pot 1: Juventus Pot 2: Barcelona Pot 3: Pot 4: Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi. ?? #UCLDraw - great_soko : RT @TeamCRonaldo: ?? Sergio Ramos and Cristiano Ronaldo discussing in the tunnel. - themo_77 : RT @TeamCRonaldo: ?? Sergio Ramos and Cristiano Ronaldo discussing in the tunnel. -