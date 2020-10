Cristiano Ronaldo carica il Portogallo: «Ottimo lavoro squadra» (Di giovedì 8 ottobre 2020) Cristiano Ronaldo ha scritto un messaggio sui social dopo la partita col suo Portogallo Ieri sera, Cristiano Ronaldo è sceso in campo con la maglia del Portogallo per sfidare la Spagna. L’amichevole è terminata con uno 0 a 0, ma il fuoriclasse della Juventus si è dimostrato comunque soddisfatto della prestazione della Nazionale; come scritto sui propri social. ««Ottimo lavoro squadra! 👏🏽 Continuare a lavorare con lo stesso atteggiamento e ambizione per raggiungere il nostro obiettivo principale! 💪🏽 Grazie per il supporto, insieme siamo più forti! 🇵🇹💪🏽👊🏽». ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020)ha scritto un messaggio sui social dopo la partita col suoIeri sera,è sceso in campo con la maglia delper sfidare la Spagna. L’amichevole è terminata con uno 0 a 0, ma il fuoriclasse della Juventus si è dimostrato comunque soddisfatto della prestazione della Nazionale; come scritto sui propri social. ««! 👏🏽 Continuare a lavorare con lo stesso atteggiamento e ambizione per raggiungere il nostro obiettivo principale! 💪🏽 Grazie per il supporto, insieme siamo più forti! 🇵🇹💪🏽👊🏽». ...

