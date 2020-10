Crisanti su Contagi: il Mio Piano Sui Tamponi Ignorato (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il microbiologo Andrea Crisanti parla di Contagi e Tamponi: “L’aumento dei test di questi giorni è un pannicello caldo. Volevo triplicarli, nessuno si è fatto vivo”. Crisanti parla a La Repubblica: “Il mio Piano sui Tamponi Ignorato. Mesi buttati e ora piangiamo“. “Lo dico contro me stesso: forse ad agosto eravamo già in ritardo e … Leggi su youreduaction (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il microbiologo Andreaparla di: “L’aumento dei test di questi giorni è un pannicello caldo. Volevo triplicarli, nessuno si è fatto vivo”.parla a La Repubblica: “Il miosui. Mesi buttati e ora piangiamo“. “Lo dico contro me stesso: forse ad agosto eravamo già in ritardo e …

