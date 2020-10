Cragno, debutto con l’Italia e sguardo al futuro: “Europeo? Farò di tutto per riuscirci”. (Di giovedì 8 ottobre 2020) Serata speciale, quella di ieri, per Alessio Cragno portiere del Cagliari e della Nazionale. Nel match dell'Italia contro la Moldavia, l'estremo difensore è sceso in campo facendo l'esordio con la maglia della Nazionale maggiore. Ai microfoni della Rai, il giovane classe 1994 ha commentato la sua serata e quella della squadra con uno sguardo anche al futuro.Cragno: "Farò di tutto per esserci all'Europeo"caption id="attachment 1033983" align="alignnone" width="665" Cragno (getty images)/caption"È stata una serata bellissima, sono molto contento. È un sogno che si avvera", ha detto Cragno dopo la vittoria per 6-0 dell'Italia e la sua prima volta in campo. "Sono i sogni che coltivi da piccolo e sono felice si siano avverati. Devo ringraziare il ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 8 ottobre 2020) Serata speciale, quella di ieri, per Alessioportiere del Cagliari e della Nazionale. Nel match dell'Italia contro la Moldavia, l'estremo difensore è sceso in campo facendo l'esordio con la maglia della Nazionale maggiore. Ai microfoni della Rai, il giovane classe 1994 ha commentato la sua serata e quella della squadra con unoanche al: "Farò diper esserci all'Europeo"caption id="attachment 1033983" align="alignnone" width="665"(getty images)/caption"È stata una serata bellissima, sono molto contento. È un sogno che si avvera", ha dettodopo la vittoria per 6-0 dell'Italia e la sua prima volta in campo. "Sono i sogni che coltivi da piccolo e sono felice si siano avverati. Devo ringraziare il ...

