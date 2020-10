Covid: Napoli; anche tampone Lobotka negativo (Di giovedì 8 ottobre 2020) ANSA, - Napoli, 08 OTT - anche il tampone di Stanislav Lobotka è risultato negativo al Covid19. Lo rende noto il Napoli. Il test del centrocampista era l'ultimo che restava dei tamponi effettuati ieri ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 ottobre 2020) ANSA, -, 08 OTT -ildi Stanislavè risultatoal19. Lo rende noto il. Il test del centrocampista era l'ultimo che restava dei tamponi effettuati ieri ...

ZZiliani : E poi c’è lui, Gigi Buffon. Che la sera di Juve-Napoli del giallo-Covid va a zonzo per lo stadio senza mascherina,… - Agenzia_Ansa : Rifiuta la #mascherina, fermata a #Napoli per resistenza #covid #ANSA - TgLa7 : #Covid: Napoli; ispettori Figc controllano la 'bolla'. Visita a Castel Volturno per la verifica delle procedure - germanodefrance : RT @CesareSacchetti: Cari genitori, gli insegnanti al soldo di questo sporco regime mettono le mani addosso ai vostri figli perché non indo… - eLi_and_FaBi : RT @lacuocagalante: A #Napoli la storica azienda @ulturale_napoli ha creato la prima cravatta che si trasforma in #mascherina ?? https://t… -