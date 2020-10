Covid: ministro, molto preoccupato da numeri Germania (Di giovedì 8 ottobre 2020) ANSA, - BERLINO, 08 OTT - Il ministro della Salute tedesco Jens Spahn ha espresso "forte preoccupazione" per i numeri del coronavirus in Germania. Oggi il Robert Koch Institut ha segnalato oltre 4000 ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 ottobre 2020) ANSA, - BERLINO, 08 OTT - Ildella Salute tedesco Jens Spahn ha espresso "forte preoccupazione" per idel coronavirus in. Oggi il Robert Koch Institut ha segnalato oltre 4000 ...

Ordinanza del ministro Speranza: obbligo del test per chi arriva da Belgio, Olanda, Gran Bretagna e Repubblica Ceca

Ultime Notizie dalla rete : Covid ministro Covid: ministro, molto preoccupato da numeri Germania - Ultima Ora Agenzia ANSA Difesa: confermato impiego "strade sicure" per emergenza Covid

Il mantenimento dell'impiego dell'aliquota aggiuntiva di militari, decisa nel marzo 2020, è stato prorogato per l'emergenza Covid fino al prossimo 31 dicembre ... l'emergenza - come già annunciato dal ...

Crisanti amareggiato, la sua proposta di screening ignorata

Il noto microbiologo, che da inizio epidemia sta fornendo il suo aiuto nella gestione del Covid in Italia, aveva infatti proposto ... Crisanti ha specificato di averlo consegnato al ministro Federico ...

