Covid Lazio, bollettino 8 ottobre 2020: 359 nuovi contagi, è record (144 a Roma). Pronto il raddoppio dei test in drive-in (Di giovedì 8 ottobre 2020) La situazione nel Lazio sui contagi da coronavirus nel bollettino di oggi, giovedì 8 ottobre. Su oltre 13mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 359 casi e di questi 144 a Roma, 6... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 8 ottobre 2020) La situazione nelsuida coronavirus neldi oggi, giovedì 8. Su oltre 13mila tamponi oggi nelsi registrano 359 casi e di questi 144 a, 6...

LegaSalvini : VOTA LA SCIENZA, VOTA LA CULTURA! TANA PER ZINGARETTI. RACCOGLIE DA TERRA LA MASCHERINA E LA INDOSSA: ERA SPARITA... - Agenzia_Ansa : #Covid: #contagi record 2500 in 24 ore, nel #Lazio mascherine all'aperto. Mai così in alto da 5 mesi. Record tampon… - Agenzia_Ansa : #Covid-19 Nel #Lazio si va verso l'obbligo di #mascherine all'aperto #ANSA - Adnkronos : #Covid, nel #Lazio 359 nuovi casi: 144 a Roma - TruIeeIy : RT @Morelembaum1: La vergogna del #drivein #tampone #covid #lazio #regionelazio . 6h di fila stimate. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lazio Covid Lazio, l'assessore D'Amato: «Prossimi 7 mesi molto impegnativi, importante incremento casi» Il Messaggero Covid Lazio, 359 nuovi casi e 6 morti. Altri 40 contagi in Ciociaria: tutti isolati a domicilio

Coronavirus Lazio, l'assessore alla Sanità D'Amato fa il punto: "Su oltre 13mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 359 casi e di questi 144 a Roma, 6 i decessi e 81 i guariti. Il rapporto tra i ...

Coronavirus, si amplia la disponibilità dei drive in per i tamponi nella regione Lazio

La situazione del coronavirus nel Lazio sta destando grande preoccupazione. La regione vuole sapere quanti sono i contagiati ed ha ampliato la disponibilità di punti drive in per i tamponi. Dopo ...

Coronavirus Lazio, l'assessore alla Sanità D'Amato fa il punto: "Su oltre 13mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 359 casi e di questi 144 a Roma, 6 i decessi e 81 i guariti. Il rapporto tra i ...La situazione del coronavirus nel Lazio sta destando grande preoccupazione. La regione vuole sapere quanti sono i contagiati ed ha ampliato la disponibilità di punti drive in per i tamponi. Dopo ...