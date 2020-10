Covid, la situazione sfugge di mano: "Subito altre restrizioni", voci da Palazzo Chigi (Di giovedì 8 ottobre 2020) In arrivo, a tempo record, nuove limitazioni nella battaglia contro il coronavirus. Altri provvedimenti dopo l'ultimo dpcm di Giuseppe Conte. L'indicazione, secondo quanto si apprende, sarebbe trapelata dal Comitato tecnico scientifico dopo l'impennata di contagi e ricoveri in particolari negli ultimi due giorni. Il Cts avrebbe chiesto ulteriori limitazioni per gli eventi di massa, ovvero spettacoli all'aperto, eventi sportivi, fiere e appuntamenti che prevedono la partecipazione di un corposo numero di persone. Per esempio, sabato a Roma è previsto un corteo "negazionista" e domenica la Marcia della Pace, dove sono attese 25mila persone. Probabile, insomma, che il governo intervenga per tempo per evitarli. Da ambienti di governo filtrano conferme sulla forte preoccupazione che avrebbe espresso il Cts. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) In arrivo, a tempo record, nuove limitazioni nella battaglia contro il coronavirus. Altri provvedimenti dopo l'ultimo dpcm di Giuseppe Conte. L'indicazione, secondo quanto si apprende, sarebbe trapelata dal Comitato tecnico scientifico dopo l'impennata di contagi e ricoveri in particolari negli ultimi due giorni. Il Cts avrebbe chiesto ulteriori limitazioni per gli eventi di massa, ovvero spettacoli all'aperto, eventi sportivi, fiere e appuntamenti che prevedono la partecipazione di un corposo numero di persone. Per esempio, sabato a Roma è previsto un corteo "negazionista" e domenica la Marcia della Pace, dove sono attese 25mila persone. Probabile, insomma, che il governo intervenga per tempo per evitarli. Da ambienti di governo filtrano conferme sulla forte preoccupazione che avrebbe espresso il Cts.

Ultime Notizie dalla rete : Covid situazione Covid, Cauda: "Situazione delicata, casi crescono in fretta" Adnkronos L’emergenza colpisce l’Inter: il duro compito per Antonio Conte

Le nuove positività in casa Inter, costringono il tecnico Antonio Conte a fare delle riflessioni in vista del match contro il Milan Dunque, ricapitolando: Skriniar, Bastoni, Gagliardini e Nainggolan ...

Milazzo, quattro nuovi casi di Covid: c’è anche un infermiere dell’ospedale

Dopo la positività al Coronavirus i quattro casi si trovano a casa in isolamento. “Invito i miei concittadini – ha detto il sindaco Pippo Midili – a stare tranquilli rispettando tutti i protocolli ...

