Covid Italia, il bollettino di oggi 8 ottobre 2020: 4.458 nuovi casi (+780 da ieri) e 22 morti (- 9). Record tamponi, 128mila. Crescono le terapie intensive (Di giovedì 8 ottobre 2020) Covid Italia, il bollettino di oggi 8 ottobre 2020. Continuano a crescere i nuovi contagi, che oggi toccano quota 4.458 (+780 da ieri). Sono 22 i morti, nove in meno rispetto alla giornata di ieri. I... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 8 ottobre 2020), ildi. Continuano a crescere icontagi, chetoccano quota 4.458 (da). Sono 22 i, nove in meno rispetto alla giornata di. I...

