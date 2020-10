Covid Italia | bollettino di oggi | 4 458 nuovi contagi +780 da ieri e 22 morti Verso stretta su eventi di massa

MinisteroSalute : ?? Covid-19 - La situazione in Italia al 7 ottobre: - luigidimaio : Usiamo le mascherine, rispettiamo le norme anti covid, agiamo sempre con senso civico. E ricordate di scaricare l’a… - GassmanGassmann : L’Italia è il paese europeo che si sta difendendo meglio dal covid fino ad ora. Continuiamo a comportarci bene,anch… - PolAlberto : RT @luigidimaio: Usiamo le mascherine, rispettiamo le norme anti covid, agiamo sempre con senso civico. E ricordate di scaricare l’app Immu… - SoniaComba : @StaseraItalia Propongo Bassetti come ministro della salute.....un grande Preciso ed esauriente nello spiegare la s… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

A causa dei rigidi ma inevitabili protocolli di sicurezza da rispettare per far fronte al rischio contagio da Covid-19, l’Isola dei famosi starebbe ...In arrivo 4.872.904 euro per la manutenzione e l’efficientamento energetico delle scuole superiori. Lo annuncia il parlamentare mantovano del Movimento cinque stelle, Alberto Zolezzi ...