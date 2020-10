Covid Italia, bollettino di oggi: 4.458 nuovi contagi (+780 da ieri) e 22 morti. Record tamponi, crescono terapie intensive (Di giovedì 8 ottobre 2020) Covid Italia, il bollettino di oggi 8 ottobre 2020. Continuano a crescere i nuovi contagi, che oggi toccano quota 4.458 (+780 da ieri). Sono 22 i morti, nove in meno rispetto alla giornata di ieri. I... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 8 ottobre 2020), ildi8 ottobre 2020. Continuano a crescere i, chetoccano quota 4.458 (da). Sono 22 i, nove in meno rispetto alla giornata di. I...

