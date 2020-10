Covid, "In Italia rapporto positivi-testati sopra 4%, correre ai ripari" (Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma, 8 ott. (Adnkronos Salute) - "I dati raccolti a livello internazionale a marzo e aprile, dunque nel corso della cosiddetta 'prima ondata' della pandemia di Covid-19, mostrano che i Paesi che hanno meglio contenuto la diffusione del virus sono stati quelli capaci di mantenere il rapporto tra casi positivi e persone testate al di sotto del 3%. In Italia abbiamo oltrepassato il 25 settembre questo valore soglia, mentre dal 3 ottobre siamo stabilmente sopra al 4%". E' l'analisi di Giorgio Sestili, fisico e ideatore della pagina Facebook 'Coronavirus - Dati e analisi scientifiche', e Monica Murano, anche lei dottoressa in Fisica, che sottolineano: "Si è rotto l'argine. Dovremmo correre ai ripari e aumentare il numero di test per scendere sotto la soglia del ... Leggi su iltempo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma, 8 ott. (Adnkronos Salute) - "I dati raccolti a livello internazionale a marzo e aprile, dunque nel corso della cosiddetta 'prima ondata' della pandemia di-19, mostrano che i Paesi che hanno meglio contenuto la diffusione del virus sono stati quelli capaci di mantenere iltra casie persone testate al di sotto del 3%. Inabbiamo oltrepassato il 25 settembre questo valore soglia, mentre dal 3 ottobre siamo stabilmenteal 4%". E' l'analisi di Giorgio Sestili, fisico e ideatore della pagina Facebook 'Coronavirus - Dati e analisi scientifiche', e Monica Murano, anche lei dottoressa in Fisica, che sottolineano: "Si è rotto l'argine. Dovremmoaie aumentare il numero di test per scendere sotto la soglia del ...

Roma, 8 ott. (Adnkronos Salute) - "I dati raccolti a livello internazionale a marzo e aprile, dunque nel corso della cosiddetta 'prima ondata' della pandemia di Covid-19, mostrano che i Paesi che hann ...

