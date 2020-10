Covid: in Gb 17.540 nuovi casi, 3.300 più di ieri (Di giovedì 8 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 08 OTT - Il Regno Unito ha registrato oggi 17.540 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, 3.300 in più rispetto a ieri. Lo riferisce Sky News. Le vittime sono 77, in aumento ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 08 OTT - Il Regno Unito ha registrato oggi 17.540di coronavirus nelle ultime 24 ore, 3.300 in più rispetto a. Lo riferisce Sky News. Le vittime sono 77, in aumento ...

TgLa7 : #Covid: in Gb 17.540 nuovi casi, 3.300 più di ieri. Aumentano anche le vittime, 77 nelle ultime 24 ore - fisco24_info : Covid: in Gb 17.540 nuovi casi, 3.300 più di ieri: Aumentano anche le vittime, 77 nelle ultime 24 ore - immartinacip : RT @Reale_Scenari: #Covid_19 4458 nuovi positivi oggi. Tamponi 128.098 (ieri 125.314) ma i casi nuovi testati 68.985 (ieri 80mila). Cosi… - christian_vit85 : Regno Unito ????, oggi 17.540 nuovi contagi. E’ record. Francia ????, 18.129 nuovi contagi nelle ultime 24 ore Itali… - Snoopy16466 : RT @TgLa7: #Covid: in Gb 17.540 nuovi casi, 3.300 più di ieri. Aumentano anche le vittime, 77 nelle ultime 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 540 Covid: in Gb 17.540 nuovi casi, 3.300 più di ieri ANSA Nuova Europa Covid: in Gb 17.540 nuovi casi, 3.300 più di ieri

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Il Regno Unito ha registrato oggi 17.540 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, 3.300 in più rispetto a ieri. Lo riferisce Sky News. Le vittime sono 77, in aumento ...

Coronavirus, le news. Il bollettino di oggi: 4.458 nuovi casi, 128.098 tamponi. LIVE

Leggi su Sky TG24 l'articolo Coronavirus, le news. Il bollettino di oggi: 4.458 nuovi casi, 128.098 tamponi. LIVE ...

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Il Regno Unito ha registrato oggi 17.540 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, 3.300 in più rispetto a ieri. Lo riferisce Sky News. Le vittime sono 77, in aumento ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Coronavirus, le news. Il bollettino di oggi: 4.458 nuovi casi, 128.098 tamponi. LIVE ...