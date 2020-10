Covid, in Francia altri 18mila nuovi casi (Di giovedì 8 ottobre 2020) Parigi, 8 ott. (Adnkronos) - In Francia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 18.129 nuovi casi di Covid-19, ha reso noto il ministero della Sanità. Il giorno prima i nuovi contagi erano stati 18.746. Il ministro della Sanità, Olivier Veran, potrebbe annunciare nuove restrizioni nelle città. Leggi su iltempo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Parigi, 8 ott. (Adnkronos) - Innelle ultime 24 ore sono stati registrati 18.129di-19, ha reso noto il ministero della Sanità. Il giorno prima icontagi erano stati 18.746. Il ministro della Sanità, Olivier Veran, potrebbe annunciare nuove restrizioni nelle città.

