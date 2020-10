Covid, in Campania 757 positivi nelle ultime 24 ore, il 59% a Napoli. Una vittima e 149 guariti (Di giovedì 8 ottobre 2020) E’ di 757 il numero dei pazienti risultati positivi al Covid in Campania nelle ultime 24 ore. Lo fa sapere l’Unità di crisi della Regione Campania precisando che sono stati analizzati 9925 tamponi. Il totale positivi sale dunque a 16464 a fronte 654892 tamponi eseguiti. nelle ultime 24 ore si registra una sola vittima mentre i guariti sono 149. Sul numero complessivo dei contagiati circa il 59% riguarda persone che vivono tra Napoli e la provincia. Nella città capoluogo, stando al bollettino diffuso dal Comune e aggiornato a ieri, sono 2.922 i residenti attualmente positivi, 400 in piùrispetto a lunedì 5 ottobre. ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 ottobre 2020) E’ di 757 il numero dei pazienti risultatialin24 ore. Lo fa sapere l’Unità di crisi della Regioneprecisando che sono stati analizzati 9925 tamponi. Il totalesale dunque a 16464 a fronte 654892 tamponi eseguiti.24 ore si registra una solamentre isono 149. Sul numero complessivo dei contagiati circa il 59% riguarda persone che vivono trae la provincia. Nella città capoluogo, stando al bollettino diffuso dal Comune e aggiornato a ieri, sono 2.922 i residenti attualmente, 400 in piùrispetto a lunedì 5 ottobre. ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Covid: Lamberti (Federlab) e Polizzi (Aspat), poche ore per partecipare a bando per i tamponi ai privati

Napoli, 08 ott 14:05 - (Agenzia Nova) - "La Regione Campania faccia chiarezza sul bando 'lampo', pubblicato martedì scorso e scaduto ieri, per l'affidamento ai privati dei tamponi... (Ren) ...

Covid: Gallo (M5s), obbligo di mascherina e punti raccolta tamponi in tutti i Comuni

Napoli, 08 ott 11:39 - (Agenzia Nova) - "La curva dei contagi in tutta Italia sta risalendo, in Campania i positivi sono 544 riempiendo così i posti letto nelle terapie intensive... (Ren) ...

