Covid | il Cts al governo | «Nuove misure se i contagi cresceranno ancora»

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Gli scienziati sottolineano «la criticità delle aggregazioni». Allo studio altre limitazioni per le feste private

repubblica : Covid, l'allarme di Speranza: 'Il contagio cresce, la situazione è seria'. Scontro tra il Cts e Sileri - Corriere : Se i contagi continueranno a crescere «si dovranno rafforzare le misure». È questa la raccomandazione del Comitato… - fattoquotidiano : Covid, Sileri attacca il Cts su La7: “È al servizio della politica, non il contrario. C’è troppa burocrazia, rischi… - evrardo_orsini : RT @CesareOrtis: E mo' chi glielo dice ai nostri geni #PD #M5% al governo? COVID-19, ADESSO L’OMS DÀ I NUMERI REALI: IL TASSO MONDIALE DI L… - SCapirai : RT @Corriere: Se i contagi continueranno a crescere «si dovranno rafforzare le misure». È questa la raccomandazione del Comitato tecnico sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Cts

Il Paese è messo a dura prova dal coronavirus e la burocrazia non può bloccare tutto ... la competenza di tutti i componenti del Cts. Sono gli esperti della comunità italiana e lavorano gratuitamente” ...Il noto microbiologo, che da inizio epidemia sta fornendo il suo aiuto nella gestione del Covid in Italia, aveva infatti proposto ... questi lo hanno sottoposto al Cts. “Poi non ne ho saputo più nulla ...