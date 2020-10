Covid | Gabrielli | Possibili tensioni di piazza | servono equilibrio e dialogo

Leggi su iltempo

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "Sin dalla prima 'cinturazione' dei comuni del lodigiano, la Polizia di Stato è stata impegnata in prima linea per garantire il rispetto delle misure adottate dal governo per contenere la diffusione del virus-19. Siamo stati rigorosi per la tutela della salute delle nostre comunità, ma abbiamo ispirato le nostre condotte alla consapevolezza della delicatezza del momento che esigeva la capacità di entrare in empatia con i nostri concittadini per intercettare le loro vulnerabilità". Così il Capo della Polizia, Franco, in un intervento pubblicato sulla nuova edizione del 'Libro dei Fatti' voluto dall'editore dell'Adnkronos, Giuseppe Marra, fa il punto sull'emergenza coronavirus e sulle priorità da affrontare in questo post-lockdown in cui - spiega - si prospettano ...