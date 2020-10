Covid, Donald Trump ha la cura: “Il Regeneron sarà gratis per tutti” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Donald Trump ha dichiarato di essere stato curato dal Covid-19 dal trattamento sperimentale a cui è stato sottoposto in ospedale: “Voglio il Regeneron gratis per tutti”. Si attende un’accelerazione sulle autorizzazioni d’emergenza per la terapia. Il presidente americano Donald Trump è comparso in un video pubblicato qualche ora fa sul suo account Twitter, apparendo alla … L'articolo Covid, Donald Trump ha la cura: “Il Regeneron sarà gratis per tutti” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 8 ottobre 2020)ha dichiarato di essere statoto dal-19 dal trattamento sperimentale a cui è stato sottoposto in ospedale: “Voglio ilper tutti”. Si attende un’accelerazione sulle autorizzazioni d’emergenza per la terapia. Il presidente americanoè comparso in un video pubblicato qualche ora fa sul suo account Twitter, apparendo alla … L'articoloha la: “Ilsaràper tutti” proviene da www.meteoweek.com.

La decisione arriva alla luce della positività al coronavirus di Donald Trump, comunicata la settimana scorsa solo due giorni dopo il primo confronto con Biden. (Nys) ...

Stanno finendo i farmaci anti Covid. Scatta l'allarme negli ospedali

Per questo, diverse aziende stanno sperimentando anche cocktail di anticorpi "sintetici", Remdesivir e Desametasone (usati anche per il trattamento a Donald Trump). Si tratta di due farmaci entrati ...

