Covid, Bassetti: 'No allarmismo, il 95% dei contagiati ha una malattia moderata' (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ora è il momento di una piccola stretta ma non è con l'allarmismo che si ottengono risultati' ha detto il direttore Clinica malattie infettive "San Martino" Genova Leggi su tg.la7 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ora è il momento di una piccola stretta ma non è con l'che si ottengono risultati' ha detto il direttore Clinica malattie infettive "San Martino" Genova

La7tv : #omnibus L'infettivologo Matteo Bassetti sul #vaccino anti #Covid: 'Obiettivo avere la vaccinazione dei soggetti a… - repubblica : Bassetti: 'Chi ha il Covid è malato di serie A, nessuno si preoccupa degli altri' - DANY303P : RT @martinacarletti: Bassetti ieri sera ha spiegato che le 300 persone in terapia intensiva di cui si parla, NON sono tutte ricoverate per… - mag_lau : RT @martinacarletti: Bassetti ieri sera ha spiegato che le 300 persone in terapia intensiva di cui si parla, NON sono tutte ricoverate per… - massimo_spiezia : RT @martinacarletti: Bassetti ieri sera ha spiegato che le 300 persone in terapia intensiva di cui si parla, NON sono tutte ricoverate per… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bassetti Covid, Bassetti: «Obbligo mascherina ovunque è sbagliato. Così ripetiamo l'errore del lockdown generalizzato» Il Messaggero Coronavirus, scontro a Stasera Italia tra Galli e Porro: “Devo stare tranquillo, altrimenti mi cacciano da Mediaset”

Accesa polemica durante la puntata di ieri di Stasera Italia. Polemica tra il giornalista Nicola Porro e il direttore del reparto di malattie infettive del Sacco, Massimo Galli. Una polemica in merito ...

