Covid alla Casa Bianca | imperversava già da tempo

Un alto funzionario della sicurezza della Casa Bianca, Crede Bailey, è gravemente malato di Covid-19 ed è ricoverato in ospedale da settembre, secondo quattro persone che hanno familiarità con le sue condizioni. Lo ha riferito Bloomberg, aggiungendo che la Casa Bianca non ha divulgato pubblicamente la notizia della malattia di Bailey.

«La Campania è in una situazione di grandissima difficoltà. Ha da sola in questo momento lo stesso numero di casi che c'era in Italia a maggio. Di fatto quindi la Campania, ...

La nuova stretta anti-covid

La nuova stretta anti-covid

Riascolta La nuova stretta anti-covid di Uno, nessuno, 100Milan.

