Covid a Benevento | tre insegnanti positive | scuola chiusa per 14 giorni

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Sono risultateal Coronavirus trein servizio in unaper l’infanzia, “I.C. Moscati” di Benevneto. Dopo la positività di una docente, subito sono scattati i controlli., 3per 14Su 13 docentri, solo tre hanno contratto l’infezione.. Per consentire tutti gli interventi di sanificazione … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

ottopagine : Emergenza covid, Mastella chiede più vigili dinanzi scuole #Benevento - tuttonapoli : Benevento, Maggio: '10 anni d'amore a Napoli, non importa com'è finita! Covid-19? Abbiamo paura...' - occhio_notizie : #Covid a #Benevento, #Mastella: “Sono preoccupato. Occorrono i termoscanner nelle #scuole” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Benevento

Speriamo di continuare a fare bene". COVID-19 - "Viviamo una situazione particolare. I calciatori prendono il virus più frequentemente. Fortunatamente noi a Benevento abbiamo uno staff medico molto ...Christian Maggio, ex calciatore del Napoli, ha parlato a Radio Goal, programma in onda su Kiss Kiss soffermandosi su Juventus-Napoli e non solo.