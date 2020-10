Covid-19, Zampa esclude il lockdown: “Finora non se n’è mai parlato al Governo” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Covid-19, non sarà un nuovo lockdown la soluzione in Italia. Almeno non adesso. Lo assicura Sandra Zampa, sottosegretaria della Salute, intervenuta quest’oggi al Tgcom24. Non c’è nessuna chiusura all’orizzonte in Italia. Nonostante una curva epidemiologica in crescendo, e il famigerato inverno ormai vicino, non vi è in programma un nuovo lockdown o qualcosa del genere. … L'articolo Covid-19, Zampa esclude il lockdown: “Finora non se n’è mai parlato al Governo” proviene da . Leggi su inews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020)-19, non sarà un nuovola soluzione in Italia. Almeno non adesso. Lo assicura Sandra, sottosegretaria della Salute, intervenuta quest’oggi al Tgcom24. Non c’è nessuna chiusura all’orizzonte in Italia. Nonostante una curva epidemiologica in crescendo, e il famigerato inverno ormai vicino, non vi è in programma un nuovoo qualcosa del genere. … L'articolo-19,il: “Finora non se n’è maial Governo” proviene da .

info_zampa : @UDisattivata @VotaSpartaco @Il_Vitruviano @PMO_W @maxdantoni Qui è nel tweet appresso trovi alcuni screenshot da u… - UDisattivata : @info_zampa @VotaSpartaco @Il_Vitruviano @PMO_W @maxdantoni In Giappone le usano da una vita (ma non farei a cambio… - iosonotersite : @info_zampa @VotaSpartaco @maxdantoni Non possono dare soluzioni, altrimenti dovrebbero mettere in discussione loro… - Newsinunclick : - Biagio42501582 : Non si finisce mai di sentire cazzate una specie di sottosegretaria certa zampa. Ha detto la signora Merkel sa che… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Zampa Covid, Zampa: "Mascherina all'aperto se vicini ad altri non se si è soli" Adnkronos Un comune sconsiglia l'uso della mascherina all'aperto

Il sindaco di Santa Lucia di Piave: "Vi comunico che non è previsto l’obbligo dell’utilizzo continuo della museruola all’aperto se siete soli".

Salute, l'Alleanza per invecchiamento attivo lancia la campagna #oggipiùchemai

ROMA - "L'Italia ha fatto grandi progressi nell'ambito delle coperture vaccinali, ma ancora molto c’è da fare: quella che sta cominciando sarà la prima vera stagione influenzale nel periodo della pand ...

Il sindaco di Santa Lucia di Piave: "Vi comunico che non è previsto l’obbligo dell’utilizzo continuo della museruola all’aperto se siete soli".ROMA - "L'Italia ha fatto grandi progressi nell'ambito delle coperture vaccinali, ma ancora molto c’è da fare: quella che sta cominciando sarà la prima vera stagione influenzale nel periodo della pand ...