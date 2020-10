Covid-19, ultime notizie – Usa, i dem chiedono una commissione che indaghi su amministrazione Trump. Italia, il sindacato autonomo della Penitenziaria avverte: «61 agenti e 35 detenuti positivi» (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ultimi bollettini: Coronavirus, 4.458 contagi nell’ultima giornata, Campania record a 750. 22 le vittime – Il bollettino della Protezione civile 8 ottobre Coronavirus, in Lombardia 683 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Crescono i ricoveri ordinari (+22) ma non le terapie intensive – Il bollettino della Regione Lombardia 8 ottobre Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immaginiSuperano i 36,2 milioni i nuovi casi di ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ultimi bollettini: Coronavirus, 4.458 contagi nell’ultima giornata, Campania record a 750. 22 le vittime – Il bollettinoProtezione civile 8 ottobre Coronavirus, in Lombardia 683 nuovi contagi nelle24 ore. Crescono i ricoveri ordinari (+22) ma non le terapie intensive – Il bollettinoRegione Lombardia 8 ottobre Per saperne di più: Coronavirus (-19): la normativaMinisterosalute:-19 in-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia ine nel mondo – Le immaginiSuperano i 36,2 milioni i nuovi casi di ...

Agenzia_Ansa : #Covid, salgono ancora i contagi in Italia: nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 4.458 con 22 morti… - TgLa7 : #Covid: #Germania, 4 mila nuovi casi nelle ultime 24 ore: Ministro della Salute tedesco molto preoccupato - rtl1025 : ?? Balzo dei contagi #Covid in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 3.678 casi, mille più di martedì,… - loren_ch : RT @VaeVictis: Facevo notare l’altro giorno che tutte le volte con la coda dell’occhio leggo COVID invece di CONAD. In effetti il cervello… - vendutoschifoso : RT @VaeVictis: Facevo notare l’altro giorno che tutte le volte con la coda dell’occhio leggo COVID invece di CONAD. In effetti il cervello… -