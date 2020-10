Covid-19 | Ricciardi | “Siamo sulla lama del rasoio | molte regioni si sono addormentate”

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Il professor Walter, ospite della trasmissione Agorà, ha parlato dell’attuale quadro epidemiologico da-19 puntando il dito contro le. Walter, ospite della trasmissione Agorà in onda su Rai tre, si è espresso in ordine all’attuale frangente. Il professore ha usato toni duri e lanciato un avvertimento: se non si limiterà la circolazione … L'articolo-19,: “Siamodelsiaddormentate” proviene da YesLife.it.

LeoFerrarin : @boni_castellane Walter Ricciardi è uno che coi i Virus si è comprato gli appartamenti, il Covid-19 è un business c… - Gazzettino : Vaccino Covid, Ricciardi: «Primi risultati prossima settimana. In Campania stessi casi dell'Italia a maggio» - uomoinbabbucce : Prima le ignorano, poi le boicottano, poi le accusano, poi le trascurano, poi le indagano, poi le scherniscono, poi… - Notiziedi_it : Vaccino Covid, Ricciardi: «Primi risultati prossima settimana. In Campania stessi casi dell'Italia a maggio» - Innovandiamo : 1. Crisanti: “Il mio piano sui tamponi ignorato. Mesi buttati e ora piangiamo” 2. Ricciardi: 'Siamo su una lama di… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ricciardi

Al Ferruccio, nel recupero del match d’esordio contro lo Scanzorosciate, rinviato non senza polemiche su richiesta degli orobici, per alcune situazioni da approfondire nel loro organico in chiave ...Roma, 8 ott. (askanews) - 'Siamo sulla lama di un rasoio, se non interveniamo subito tra due o tre settimane rischiamo di ritrovarci come in ...