Covid-19 nel mondo, record nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Oltre 36 milioni da inizio pandemia (Di giovedì 8 ottobre 2020) I nuovi casi di positività al coronavirus nel mondo nelle ultime 24 ore sono 338.779, un record per quanto riguarda l'aumento dei contagi giornalieri. Lo ha reso noto l'Organizzazione Mondiale della Sanità secondo cui il record globale precedente risaliva al 2 ottobre, con 330.340 nuovi contagi. Mentre secondo l'ultimo rivelamento della Johns Hopkins University, hanno superato quota 36 milioni (36.077.702) i casi confermati di infezione da Covid-19 nel mondo da inizio pandemia. L'aumento dei nuovi contagi rispetto a ieri è di +273.936, mentre i decessi hanno raggiunto un totale di 1.054.712 (+4.984 ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 8 ottobre 2020) Icasi di positività al coronavirus nel24 ore sono 338.779, unper quanto riguarda l'aumento deigiornalieri. Lo ha reso noto l'Organizzazione Mondiale della Sanità secondo cui ilglobale precedente risaliva al 2 ottobre, con 330.340. Mentre secondo l'ultimo rivelamento della Johns Hopkins University, hanno superato quota 36(36.077.702) i casi confermati di infezione da-19 nelda. L'aumento deirispetto a ieri è di +273.936, mentre i decessi hanno raggiunto un totale di 1.054.712 (+4.984 ...

