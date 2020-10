Covid-19, la ricetta del Fondo monetario internazionale: “Potenziare lavoro da casa” (Di giovedì 8 ottobre 2020) "Potenziare il lavoro da casa" e limitare al massimo i contatti sul luogo di lavoro. Sono le due raccomandazioni chiave per questa fase della pandemia da parte del Fondo monetario internazionale, sulla base di una analisi approfondita delle misure di contenimento adottate e delle ricadute economiche dei primi sette mesi di emergenza. Lo studio - intitolato "Il grande lockdown: analisi degli effetti economici" - è uno dei capitoli anticipati dal nuovo World Economic Outlook, il rapporto semestrale che verrà pubblicato la prossima settimana in occasione delle assemblee autunnali (virtuali, anche per dare il buon esempio) di Fmi e Banca Mondiale. L'analisi "evidenzia che l'adozione dei lockdown è stata un fattore importante della recessione, ma il distanziamento volontario ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 8 ottobre 2020) "Potenziare ilda casa" e limitare al massimo i contatti sul luogo di. Sono le due raccomandazioni chiave per questa fase della pandemia da parte del, sulla base di una analisi approfondita delle misure di contenimento adottate e delle ricadute economiche dei primi sette mesi di emergenza. Lo studio - intitolato "Il grande lockdown: analisi degli effetti economici" - è uno dei capitoli anticipati dal nuovo World Economic Outlook, il rapporto semestrale che verrà pubblicato la prossima settimana in occasione delle assemblee autunnali (virtuali, anche per dare il buon esempio) di Fmi e Banca Mondiale. L'analisi "evidenzia che l'adozione dei lockdown è stata un fattore importante della recessione, ma il distanziamento volontario ...

Lucagrossi66 : Il teatrino va avanti. Ognuno ha la propria ricetta, naturalmente migliore di quella degli altri. Proporrei un lock… - v52670395 : mi va un uovo avete qulche ricetta su come farlo? #leiene #uominiedonne #twittamibeautiful #Covid_19 - PietroPicci : @MinisteroSalute @nzingaretti chi mi spiega perché con una ricetta medica per un test molecolare per rischio… - batmar71 : @BillyMi03782108 @eg_katt @nandupopusss Quindi la sua ricetta è non fare niente?...ps si immagini se avessimo trat… - comeH2O : RT @Gianbilico: Avete una ricetta per guarire dal covid? Certamente.Metti in un pentolone, 1 fegato di squalo 2 denti di serpente 1 coda d… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ricetta Più controlli e senso civico, la ricetta anti-Covid il Resto del Carlino Ripartire dal lavoro: la ricetta Cisl per l’economia regionale. Presentato il 'Patto per la Toscana'

“Il futuro della nostra regione dipende dalla capacità di generare ricchezza, senza la quale non è possibile alcuna politica redistributiva. È il lavoro ...

Coronavirus, la ricetta del Fmi: "Potenziare il lavoro da casa"

Roma, 8 ott. (askanews) - "Potenziare il lavoro da casa" e limitare al massimo i contatti sul luogo di lavoro. Sono le due raccomandazioni chiave per questa fase della pandemia da parte del Fondo ...

“Il futuro della nostra regione dipende dalla capacità di generare ricchezza, senza la quale non è possibile alcuna politica redistributiva. È il lavoro ...Roma, 8 ott. (askanews) - "Potenziare il lavoro da casa" e limitare al massimo i contatti sul luogo di lavoro. Sono le due raccomandazioni chiave per questa fase della pandemia da parte del Fondo ...