Covid-19 | danni raddoppiati per le donne se l’accesso agli Ospedali viene ancora rimandato

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Per leindiretti del-19 potrebbero essere maggiori di quelli diretti: dopo la pandemia, secondo le previsioni, potremmo diagnosticare più casi di cancro al seno e più tumori avanzati, probabilmente anche inoperabili, con un inevitabile aumento della mortalità. Negli USA si stimano circa 5000 morti in più per cancro del seno nei prossimi 10 anni. Ma siamoin tempo per invertire questa tendenza, se lespezzano la catena della paura del virus che le tiene lontane da ambulatori e, per riprendere regolarmente visite ed esami senologici. Questo è il messaggio dell’Istituto Europeo di Oncologia per l’ottobre rosa 2020, che invita le italiane a non rimandare ulteriormente la prevenzione, per non ...