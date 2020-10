Coronavirus, virologo Silvestri: “Il virus ha i giorni contati. Vaccini, studi genetici, anticorpi monoclonali: la scienza salverà l’umanità” (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Oggi, con i nuovi 4.458 casi di infezione da SARS-CoV-2 (anche se con mortalità contenuta e situazione ospedaliera sotto controllo), in molti stanno vivendo momenti d’ansia, a volte purtroppo accentuati da una comunicazione che tende a confondere la (giusta) raccomandazione di (dovute) cautele con spunti di angosciante (e controproducente) allarmismo“. Lo scrive su Facebook il virologo Guido Silvestri che però esorta “tutti ad essere ottimisti e ricordarsi della potenza della scienza, che sta arrivando in soccorso dell’umanità flagellata dalla pandemia”. “Lo faccio – dice – segnalando TRE importanti aree di progresso, e spiegando brevemente come nella scienza i progressi di una disciplina possono andare a benefico di aree di ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Oggi, con i nuovi 4.458 casi di infezione da SARS-CoV-2 (anche se con mortalità contenuta e situazione ospedaliera sotto controllo), in molti stanno vivendo momenti d’ansia, a volte purtroppo accentuati da una comunicazione che tende a confondere la (giusta) raccomandazione di (dovute) cautele con spunti di angosciante (e controproducente) allarmismo“. Lo scrive su Facebook ilGuidoche però esorta “tutti ad essere ottimisti e ricordarsi della potenza della, che sta arrivando in soccorso dell’umanità flagellata dalla pandemia”. “Lo faccio – dice – segnalando TRE importanti aree di progresso, e spiegando brevemente come nellai progressi di una disciplina possono andare a benefico di aree di ...

fattoquotidiano : GLI AGENTI DI TRUMP 'POSITIVI' AL CORONAVIRUS Il virologo Fauci 'Non fatemi commentare', leggete cosa accade in Usa - LaStampa : Coronavirus, il virologo Burioni: “Le cose iniziano a mettersi male” - 8zanz8 : @NicolaPorro @StaseraItalia Entusiasmante dibattito sul #coronavirus Tra @NicolaPorro valletta e @MassimoGalli51 v… - marianna_eg : #coronavirus Virologo Silvestri: “Obbligare l’uso delle mascherine all’aperto a tutti e senza riguardo per la dist… - zazoomblog : Coronavirus il virologo Crisanti: “Contact tracing? Meglio fare tamponi a tappeto” - #Coronavirus #virologo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus virologo Coronavirus, virologo tedesco: "Decisivo in Italia il rispetto delle regole" Corriere dello Sport La terapia può aver fatto differenza per Trump ma non è la cura (Anthony Fauci)

(askanews) – “Ci sono buone possibilità” che una terapia sperimentale a base di anticorpi abbia aiutato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante il trattamnento per il Covid-19: lo ha ...

Coronavirus, anche sulla salute l'opposizione ha il dovere di criticare il governo

No, un momento, facciamo a capirci: perché forse non è chiaro che in un sistema democratico l'opposizione non ha il diritto, ...

(askanews) – “Ci sono buone possibilità” che una terapia sperimentale a base di anticorpi abbia aiutato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante il trattamnento per il Covid-19: lo ha ...No, un momento, facciamo a capirci: perché forse non è chiaro che in un sistema democratico l'opposizione non ha il diritto, ...