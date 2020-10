Coronavirus, Vir-Gsk annunciano estensione globale fase III su anticorpo monoclonale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Milano, 8 ott. (Adnkronos Salute) - L'americana Vir Biotechnology e la britannica GlaxoSmithKline annunciano "l'espansione globale dello studio di fase III 'Comet-Ice' che valuta l'anticorpo monoclonale Vir-7831 per il trattamento iniziale di Covid-19 nei pazienti a elevato rischio di ospedalizzazione". Il trial "verrà ora allargato su scala globale a nuovi centri in Nord America, Sud America ed Europa - informano le due aziende - sulla base della valutazione positiva di dati di sicurezza del trial in aperto" di fase II, esaminati da un comitato indipendente di monitoraggio a fine settembre. I primi risultati di fase III sono attesi entro l'anno, mentre i dati relativi all'obiettivo primario dello studio sono attesi nel primo quadrimestre del ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) Milano, 8 ott. (Adnkronos Salute) - L'americana Vir Biotechnology e la britannica GlaxoSmithKline"l'espansionedello studio diIII 'Comet-Ice' che valuta l'Vir-7831 per il trattamento iniziale di Covid-19 nei pazienti a elevato rischio di ospedalizzazione". Il trial "verrà ora allargato su scalaa nuovi centri in Nord America, Sud America ed Europa - informano le due aziende - sulla base della valutazione positiva di dati di sicurezza del trial in aperto" diII, esaminati da un comitato indipendente di monitoraggio a fine settembre. I primi risultati diIII sono attesi entro l'anno, mentre i dati relativi all'obiettivo primario dello studio sono attesi nel primo quadrimestre del ...

fisco24_info : Coronavirus, Vir-Gsk annunciano estensione globale fase III su anticorpo monoclonale : - vir_qui_adest : @Agenzia_Ansa Sì sì tutto coronavirus - vir_qui_adest : RT @fdragoni: In questo articolo si spiega come grazie alle autopsie fatte da Andrea Gianatti contravvenendo alle folli linee guida dell'O… - francescatotolc : @vir_qui_adest @BarbaGiampi @Stefanoboh @Isabeau70786095 @Graziella2201 @EleLe08 Se scorre in fondo, trova un elen… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Vir Coronavirus, Vir-Gsk annunciano estensione globale fase III su anticorpo monoclonale Adnkronos Coronavirus, Vir-Gsk annunciano estensione globale fase III su anticorpo monoclonale

... "l'espansione globale dello studio di fase III 'Comet-Ice' che valuta l'anticorpo monoclonale Vir-7831 per il trattamento iniziale di Covid-19 nei pazienti a elevato rischio di ospedalizzazione".

Contagiosità, letalità, precauzioni: tutto quello che sappiamo sul Covid-19

A oltre sette mesi dalla sua comparsa in Italia, del virus che ha messo in ginocchio l'economia globale e ucciso già più di un milione di persone nel mondo sappiamo quasi tutto. In attesa del vaccino, ...

... "l'espansione globale dello studio di fase III 'Comet-Ice' che valuta l'anticorpo monoclonale Vir-7831 per il trattamento iniziale di Covid-19 nei pazienti a elevato rischio di ospedalizzazione".A oltre sette mesi dalla sua comparsa in Italia, del virus che ha messo in ginocchio l'economia globale e ucciso già più di un milione di persone nel mondo sappiamo quasi tutto. In attesa del vaccino, ...