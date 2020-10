Coronavirus, Villani: “A scuola si rispettano le regole, fuori no” (Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA – “Quello che si sta verificando è un paradosso: dentro le scuole vengono rispettate rigorosamente le regole mentre all’uscita ci sono assembramenti. Quasi ci si dimentica di quello che si deve fare”. Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria (Sip), commenta le norme introdotte dal nuovo Dpcm per far fonte all’emergenza sanitaria da Coronavirus. Leggi su dire (Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA – “Quello che si sta verificando è un paradosso: dentro le scuole vengono rispettate rigorosamente le regole mentre all’uscita ci sono assembramenti. Quasi ci si dimentica di quello che si deve fare”. Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria (Sip), commenta le norme introdotte dal nuovo Dpcm per far fonte all’emergenza sanitaria da Coronavirus.

Coronavirus, Villani: "A scuola si rispettano le regole, fuori no. Tutto ciò è paradossale" Orizzonte Scuola

COVID-19: la stretta per evitare il Lockdown 2

