Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Trump: “Sto alla grande, il contagio Covid è stato un dono di Dio” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale Coronavirus ultime notizie – Sono circa 36milioni i casi di Coronavirus finora accertati nel mondo, con più di un milione di morti registrati dall’inizio della pandemia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, giovedì 8 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 – Trump: “Sto alla grande, il contagio Covid è stato un dono di Dio” ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 ottobre 2020)dal: tutte le news in tempo reale– Sono circa 36milioni i casi difinora accertati nel, con più di un milione di morti registrati dall’inizio della pandemia. Qui lesul-19 in Italia. Di seguito ledalsuldi oggi, giovedì 8 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 –: “Sto, ilundi Dio” ...

petergomezblog : #Coronavirus, 3.678 nuovi casi nelle ultime 24 ore con 125mila tamponi. Altri 31 decessi. Speranza: “La situazione… - BAG_OFSP_UFSP : #CoronaInfoCH #Coronavirus #COVID19 07.10. Attualmente, si contano 57'709 casi confermati in laboratorio, 1'077 in… - SkySport : Il re del cucchiaio Panenka positivo al coronavirus: è in gravi condizioni. Le ultime news - zazoomblog : Coronavirus in Italia ultime notizie. Taranto focolaio in una classe: 18 positivi. Scuola chiusa 14 giorni -… - zazoomblog : Coronavirus le ultime news dal Mondo: in Brasile superati i 5 milioni di contagi la Germania torna ai picchi di apr… -