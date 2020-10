Coronavirus | Ue approva un contratto con la statunitense Johnson&Johnson per l’acquisto anticipato di 200 milioni di vaccini

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Continua la corsa per accaparrarsi i, la Commissione Europea hato uncon Janssen Pharmaceutica, che fa capo alla multinazionaleJohnson&Johnson, per l’acquistodi un vaccino contro la Covid-19 per 200di persone, con l’opzione per gli Stati membri di comprare altre 200di dosi, se si rivelerà sicuro ed efficace. Si tratta del terzodi questo tipo firmato dalla Commissione, dopo quelli con AstraZeneca e Sanofi-Gsk. Per la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen “poiché ilSars-CoV-2 continua a diffondersi in modo preoccupante in tutta l’Europa, è fondamentale trovare rapidamente un ...