Coronavirus | tampone obbligatorio per chi arriva in Italia da sei Paesi | c' è anche la Francia

(Di giovedì 8 ottobre 2020) La lista; stata aggiornata dall'ordinanza firmata ieri dal ministro della Salute e pubblicata oggi in Gazzetta ufficiale.

borghi_claudio : @RobertoBurioni Gentile Professore, se la letteratura scientifica i siti medici e il NYT parlano di ricerca di test… - HuffPostItalia : Coronavirus, tampone obbligatorio per chi arriva da 6 paesi europei. C'è anche la Francia - SkySport : Napoli: anche il tampone di Lobotka è negativo ? - AnnaLu68097816 : RT @borghi_claudio: @RobertoBurioni Gentile Professore, se la letteratura scientifica i siti medici e il NYT parlano di ricerca di test 'me… - Lotus3Patrizia : RT @HuffPostItalia: Coronavirus, tampone obbligatorio per chi arriva da 6 paesi europei. C'è anche la Francia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tampone

Sky Tg24

Roma, 08 ott 16:58 - (Agenzia Nova) - Su oltre 13 mila tamponi, nel Lazio si registrano oggi 359 nuovi casi positivi al Covid-19, di cui 144 a Roma ... decorsi i 14 giorni, fare il tampone". (segue) ...Sono sei i Paesi per il quale è richiesto il tampone obbligatorio all’arrivo in Italia. La lista è stata aggiornata dall’ordinanza firmata ieri dal ministro della Salute e pubblicata oggi in Gazzetta ...