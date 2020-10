Coronavirus, Scozia chiude bar, pub e ristoranti. In Italia Prorogato stato di emergenza. Bruxelles chiude i bar – LIVE (Di giovedì 8 ottobre 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia8.00 – Coronavirus, Scozia chiude bar, pub e ristoranti Scozia centrale, chiudono pub bar, ristoranti e caffè. Il provvedimento ha validità per le prossime due settimane. 23.50 – Inter, Bastoni e Skriniar positivi al Coronavirus 18.07 – Più di 3.000 casi in 24 ore, stiamo andando verso un nuovo lockdown? Speranza, ‘Situazione delicata’ 18.05 – ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Allarmein, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19.news in8.00 –bar, pub ecentrale, chiudono pub bar,e caffè. Il provvedimento ha validità per le prossime due settimane. 23.50 – Inter, Bastoni e Skriniar positivi al18.07 – Più di 3.000 casi in 24 ore, stiamo andando verso un nuovo lockdown? Speranza, ‘Situazione delicata’ 18.05 – ...

Il presidente francese, Emmanuel Macron, intervistato in diretta in tv, ha commentato cosi’ le ultime cifre record sul coronavirus in Francia, con 18.746 casi in 24 ore ...

Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: da oggi obbligo di mascherina anche all’aperto

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, giovedì 8 ottobre. Ieri quasi 3.700 nuovi casi e 31 vittime, è record dalla fine del lockdown; 125.314 i tamponi effettuati (ma ...

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, giovedì 8 ottobre. Ieri quasi 3.700 nuovi casi e 31 vittime, è record dalla fine del lockdown; 125.314 i tamponi effettuati