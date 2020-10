Coronavirus | scontro a Stasera Italia tra Galli e Porro | “Devo stare tranquillo | altrimenti mi cacciano da Mediaset”

Leggi su newnotizie

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Accesa polemica durante la puntata di ieri di. Polemica tra il giornalista Nicolae il direttore del reparto di malattie infettive del Sacco, Massimo. Una polemica in merito ale ai costumi adottati dalle persone per contenere / prevenire la diffusione del contagio e in cui, come troppo spesso accade, … L'articolotra: “Devomida Mediaset” NewNotizie.it.