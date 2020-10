Coronavirus, scatta il primo lockdown: provincia “chiusa” dopo il boom di contagi (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato un’ordinanza che prevede misure extra di contenimento dei contagi nella provincia di Latina, dato l’incremento dei contagi. Le misure entreranno in vigore alla mezzanotte di oggi con la pubblicazione sul Burl e prevedono una durata di due settimane. Solo 20 persone per feste private e chiusura anticipata alle 24 per bar, pub e ristoranti, sono solo alcune delle nuove misure previste dall’ordinanza. “Tenuto conto dell’incremento dei casi registrati dal 4 ottobre pari al 155% e in relazione alle note della Asl di Latina del 7 di ottobre – si legge in una nota dell’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio – è stata firmata oggi l’ordinanza del Presidente che per due settimane consecutive, a decorrere dalla ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato un’ordinanza che prevede misure extra di contenimento deinelladi Latina, dato l’incremento dei. Le misure entreranno in vigore alla mezzanotte di oggi con la pubblicazione sul Burl e prevedono una durata di due settimane. Solo 20 persone per feste private e chiusura anticipata alle 24 per bar, pub e ristoranti, sono solo alcune delle nuove misure previste dall’ordinanza. “Tenuto conto dell’incremento dei casi registrati dal 4 ottobre pari al 155% e in relazione alle note della Asl di Latina del 7 di ottobre – si legge in una nota dell’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio – è stata firmata oggi l’ordinanza del Presidente che per due settimane consecutive, a decorrere dalla ...

FOSSACESIA. LA Asl 2 Lanciano-Vasto-Chieti ha comunicato che una bambina di Fossacesia, che frequenta la scuola materna della città, è positiva al Covid 19. Su disposizione della Asl, sono pertanto sc ...

Il Coronavirus sta dilagando a Latina e provincia, dalla mezzanotte scatta il mini lockdown

Che la situazione di Latina e della sua provincia ‘preoccupasse’ era ormai un dato acquisito, dopo “un incremento del 155% dei casi nell’ultima settimana”. Oggi si è passati alla decisione di misure r ...

Che la situazione di Latina e della sua provincia 'preoccupasse' era ormai un dato acquisito, dopo "un incremento del 155% dei casi nell'ultima settimana". Oggi si è passati alla decisione di misure r ...