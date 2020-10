Coronavirus, scatta il mini lockdown a Latina: ecco l’ordinanza regionale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, ha appena firmato l’ordinanza che impone nuove misure restrittive anti-Coronavirus per la provincia di Latina. A fronte del consistente aumento di contagi da Coronavirus per la provincia di Latina scatta un “mini” lockdown. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha appena firmato l’ordinanza che impone nuove misure restrittive … L'articolo Coronavirus, scatta il mini lockdown a Latina: ecco l’ordinanza regionale è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, ha appena firmato l’ordinanza che impone nuove misure restrittive anti-per la provincia di. A fronte del consistente aumento di contagi daper la provincia diun “. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha appena firmato l’ordinanza che impone nuove misure restrittive … L'articoloill’ordinanzaè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Profilo3Marco : RT @tempoweb: A #Latina e provincia scatta il mini #lockdown: restrizioni per feste, cerimonie, bar e ristoranti #Lazio #coronavirus #iltem… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Troppi contagi da coronavirus, a Latina e provincia scatta un mini lockdown - gmslongo : RT @tempoweb: A #Latina e provincia scatta il mini #lockdown: restrizioni per feste, cerimonie, bar e ristoranti #Lazio #coronavirus #iltem… - tempoweb : A #Latina e provincia scatta il mini #lockdown: restrizioni per feste, cerimonie, bar e ristoranti #Lazio… - Yogaolic : RT @HuffPostItalia: Troppi contagi da coronavirus, a Latina e provincia scatta un mini lockdown -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scatta Coronavirus, scatta il piano d'emergenza nelle regione di Parigi Giornale di Sicilia Napoli: scoperta bisca clandestina, scattano sequestri e sei denunce

Napoli, 08 ott 10:02 - (Agenzia Nova) - Gli agenti della Polizia locale appartenenti al reparto di tutela smbientale, impegnati nel contrasto alla diffusione epidemiologica da Covid-19,... (Ren) ...

Coronavirus, mini-lockdown nella provincia di Latina: contagi su del 155% dal 4 ottobre

Scatteranno, poi, il divieto di assembramento davanti a scuole, luoghi e uffici pubblici e lo stop delle visite ai pazienti ricoverati in strutture sanitarie o sociosanitarie. Sono previste delle ...

Napoli, 08 ott 10:02 - (Agenzia Nova) - Gli agenti della Polizia locale appartenenti al reparto di tutela smbientale, impegnati nel contrasto alla diffusione epidemiologica da Covid-19,... (Ren) ...Scatteranno, poi, il divieto di assembramento davanti a scuole, luoghi e uffici pubblici e lo stop delle visite ai pazienti ricoverati in strutture sanitarie o sociosanitarie. Sono previste delle ...