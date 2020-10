Coronavirus | Ricciardi | “Molte regioni addormentate | ora si rischia il caos” Crisanti al governo | “Abbiamo perso 4 mesi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Da una parte Walter, consigliere del ministro Roberto Speranza, che accusa “molte” di “aver dormito”, dall’altra Andreache punta il dito contro il, lamentando di aver presentato un piano “a fine agosto” ma di non essere stato ascoltato. Dopo l’aumento dei nuovi casi, sono molti gli esperti che hanno detto la loro, lasciando intendere da una parte un’ipotetica nuova stretta se i numeri continueranno a crescere, dall’altra un ritardo di cui ora “paghiamo le conseguenze”. “Siamo sulla lama di un rasoio, se non interveniamo subito tra due o tre settimanemo di ritrovarci come in Francia, Spagna e Gran Bretagna”, sottolinea in due interviste, a La Stampa e a Il Messaggero, ...