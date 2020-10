Coronavirus | Ricciardi contro la Campania | Alcune regioni funzionano male anche in tempo di pace

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Per quanto riguarda la sanità, “la Costituzione attribuisce allo Stato tre poteri: quello di programmare, dillare e quello di finanziare. Tutto il resto è nelle mani delle. Indici sono delle, e ce ne sono diverse, chebene e ce ne sono altre chemalissimo. Indi, uno che nasce ino in Calabria ha un’aspettativa di vita fino a 4 anni inferiore rispetto a uno che nasce nelle Marche oppure in Trentino. Non va bene intervenire quando le cose vanno bene, per esempio in Emilia-Romagna o in Veneto. Ma quando haiche indinon organizzano gli screening alla ...