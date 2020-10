Coronavirus, record di nuovi positivi Germania: oltre 4mila in 24 ore. Parigi attiva il piano di emergenza: “Pressione su ospedali” (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’allarme Coronavirus continua a crescere anche in Germania. Per il secondo giorno consecutivo Berlino ha infatti registrato un record di nuovi contagi: sono 4.058 i casi confermati nelle ultime 24 ore. Non erano così alti dall’11 aprile, quando il Paese era però ancora in lockdown. Mercoledì i nuovi positivi tedeschi erano stati 2.898 e anche ieri il numero aveva rappresentato un record. Il picco arriva proprio a ridosso delle vacanze scolastiche autunnali, tanto che, come già chiesto qualche giorno fa dalla cancelliera Angela Merkel, il governo ha suggerito ai cittadini di evitare i viaggi all’estero. Se si guarda alla situazione europea, infatti, il quadro non sembra migliorare. Tanto che già ieri molti Paesi sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’allarmecontinua a crescere anche in. Per il secondo giorno consecutivo Berlino ha infatti registrato undicontagi: sono 4.058 i casi confermati nelle ultime 24 ore. Non erano così alti dall’11 aprile, quando il Paese era però ancora in lockdown. Mercoledì itedeschi erano stati 2.898 e anche ieri il numero aveva rappresentato un. Il picco arriva proprio a ridosso delle vacanze scolastiche autunnali, tanto che, come già chiesto qualche giorno fa dalla cancelliera Angela Merkel, il governo ha suggerito ai cittadini di evitare i viaggi all’estero. Se si guarda alla situazione europea, infatti, il quadro non sembra migliorare. Tanto che già ieri molti Paesi sono ...

Nella giornata di ieri sono stati eseguiti, in totale, 125.314 tamponi che hanno riportato il record dei nuovi casi presenti ... come “sindrome respiratoria acuta grave, e “Covid-19” , malattia ...

Covid: record nuovi casi in Austria, 1.200 in 24 ore

(ANSA) - BOLZANO, 08 OTT - L'Austria registra oggi un record di nuovi casi di coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.209 nuovi contagi. Un valore mai registrato dall'inizio della pan ...

