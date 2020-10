Coronavirus, prese ulteriori misure per la Provincia di Latina: cosa cambia per bar, ristoranti, feste private, cerimonie. Tutte le novità (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tenuto conto dell’incremento dei casi registrati dal 4 ottobre pari al 155% e in relazione alle note della Asl di Latina del 7 di ottobre è stata firmata oggi l’ordinanza del Presidente che per due settimane consecutive, a decorrere dalla data di pubblicazione, ordina le seguenti ulteriori misure relative al territorio della Provincia di Latina. Troppi contagi: ordinanza per nuove restrizioni in Provincia di Latina Di seguito i provvedimenti adottati dalla Regione Lazio: 1) Contingentamento a numero massimo di 20 persone, previa registrazione e adozione delle misure generali di prevenzione, partecipanti a feste private, anche successive a cerimonie religiose; per queste ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tenuto conto dell’incremento dei casi registrati dal 4 ottobre pari al 155% e in relazione alle note della Asl didel 7 di ottobre è stata firmata oggi l’ordinanza del Presidente che per due settimane consecutive, a decorrere dalla data di pubblicazione, ordina le seguentirelative al territorio delladi. Troppi contagi: ordinanza per nuove restrizioni indiDi seguito i provvedimenti adottati dalla Regione Lazio: 1) Contingentamento a numero massimo di 20 persone, previa registrazione e adozione dellegenerali di prevenzione, partecipanti a, anche successive areligiose; per queste ...

