Coronavirus, Porro inchioda Galli sui dati reali. La reazione vergognosa del prof (Video) (Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma, 8 ott – Durissimo scontro in tv tra Nicola Porro e il professor Massimo Galli sui numeri reali dell'epidemia di Coronavirus. Il giornalista ha provato a far ragionare l'infettivologo, numeri alla mano, ma il direttore del reparto di Malattie infettive dell'Ospedale Sacco di Milano non ha voluto sentire ragioni: le cifre sui contagi e i ricoveri citate da Porro (che a sua volta ha citato il professor Matteo Bassetti) sono delle "balle" e delle "farneticazioni". Come se non bastasse, quando Porro ha chiesto a Galli di fornire dati e numeri per smentirlo, il professore ha risposto che non stava a lui dargli queste informazioni. Uno scontro che rivela ...

