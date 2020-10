Coronavirus, nuova impennata dei casi in Italia: oltre 4000 contagi in un giorno. Speranza: “Serve risposta unitaria” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 8 ottobre 2020. Nuovo picco di contagi in un giorno. Speranza: “Possibile una crescita dei numeri”. ROMA – Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 8 ottobre 2020. Nuovo picco in Italia di contagi in un solo giorno. I positivi registrati in 24 ore sono 4.458. Incremento di 780 casi con poco più di 2mila tamponi in più rispetto alla giornata di mercoledì. Quasi la metà dei positivi è stata registrata in Campania (+757), Lombardia (+683) e Veneto (+491). Boom di casi anche in Puglia. La regione ha avuto 242 contagi, numero mai raggiunto in questa ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 8 ottobre 2020)in, il bollettino di giovedì 8 ottobre 2020. Nuovo picco diin un: “Possibile una crescita dei numeri”. ROMA –in, il bollettino di giovedì 8 ottobre 2020. Nuovo picco indiin un solo. I positivi registrati in 24 ore sono 4.458. Incremento di 780con poco più di 2mila tamponi in più rispetto alla giornata di mercoledì. Quasi la metà dei positivi è stata registrata in Campania (+757), Lombardia (+683) e Veneto (+491). Boom dianche in Puglia. La regione ha avuto 242, numero mai raggiunto in questa ...

rtl1025 : ?? Nuova impennata dei contagi da #coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 4.458 con… - Corriere : Il modello Nuova Zelanda, la premier Ardern dichiara: «Sconfitta la seconda ondata» - tg2rai : #Coronavirus, in #Campania contagi record. Preoccupazione per come le strutture sanitarie possano gestire la nuova… - Letargo6 : - infoitinterno : Nuova ondata di Coronavirus, la Sicilia la regione in Italia con più ricoveri -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuova Coronavirus, modello Nuova Zelanda: «Sconfitta anche la seconda ondata» Corriere della Sera Coronavirus in Friuli Venezia Giulia, ecco quali sono le scuole dove sono stati registrati nuovi casi - L'ultimo aggiornamento

UDINE. Nuovo balzo in avanti: oggi, giovedì 8 ottobre, sono stati rilevati 110 nuovi contagi, tra cui un operatore di una struttura per anziani veneta residente in regione, un infermiere di distretto ...

Coronavirus, in Francia scatta la massima allerta in quattro città

Da sabato sorvegliate speciali Lille, Grenoble, Lione e Saint-Etienne. I contagi sempre sopra 18mila, ma solo un francese su sette in smart working ...

UDINE. Nuovo balzo in avanti: oggi, giovedì 8 ottobre, sono stati rilevati 110 nuovi contagi, tra cui un operatore di una struttura per anziani veneta residente in regione, un infermiere di distretto ...Da sabato sorvegliate speciali Lille, Grenoble, Lione e Saint-Etienne. I contagi sempre sopra 18mila, ma solo un francese su sette in smart working ...