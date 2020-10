Coronavirus nel Lazio, i dati di oggi 8 ottobre: 359 nuovi casi, 144 a Roma (Di giovedì 8 ottobre 2020) Coronavirus nel Lazio, oggi 359 nuovi casi – di cui 144 a Roma – con un rapporto tra positivi e i testati del 2,7%. «A lavoro per ulteriori misure di contenimento nella provincia di Latina come richiesto dalla Asl. Drive-in sotto pressione a breve il raddoppio e già oggi quattro in più. Emanata una circolare esplicativa a medici, pediatri e tutte le strutture del Sistema sanitario regionale (SSR): la diagnosi di primo livello si fa con i tamponi rapidi che consentono una risposta immediata, le validazioni dei casi positivi si fanno con il test molecolare. A disposizione anche la rete dei laboratori privati, coloro che hanno fatto l’autodichiarazione di inizio attività sono immediatamente operativi al netto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 ottobre 2020)nel359– di cui 144 a– con un rapporto tra positivi e i testati del 2,7%. «A lavoro per ulteriori misure di contenimento nella provincia di Latina come richiesto dalla Asl. Drive-in sotto pressione a breve il raddoppio e giàquattro in più. Emanata una circolare esplicativa a medici, pediatri e tutte le strutture del Sistema sanitario regionale (SSR): la diagnosi di primo livello si fa con i tamponi rapidi che consentono una risposta immediata, le validazioni deipositivi si fanno con il test molecolare. A disposizione anche la rete dei laboratori privati, coloro che hanno fatto l’autodichiarazione di inizio attività sono immediatamente operativi al netto ...

