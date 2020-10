Coronavirus, negli Usa boom di domanda di clorodichina dopo l’ok di Trump e Musk (Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA – Gli americani sono “altamente suscettibili alle approvazioni da parte dei leader pubblici di terapie farmacologiche non comprovate”. Le ricerche Google sull’acquisto della clorochina o dell’idrossiclorochina (farmaci antimalarici, ndr) per contrastare il Covid-19 sono infatti schizzate a un +442% e a un +1.389%, rispettivamente, a seguito dell’approvazione da parte del presidente Donald Trump e dell’imprenditore Elon Musk circa l’utilizzo delle due terapie contro il Covid. Leggi su dire (Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA – Gli americani sono “altamente suscettibili alle approvazioni da parte dei leader pubblici di terapie farmacologiche non comprovate”. Le ricerche Google sull’acquisto della clorochina o dell’idrossiclorochina (farmaci antimalarici, ndr) per contrastare il Covid-19 sono infatti schizzate a un +442% e a un +1.389%, rispettivamente, a seguito dell’approvazione da parte del presidente Donald Trump e dell’imprenditore Elon Musk circa l’utilizzo delle due terapie contro il Covid.

