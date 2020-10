Coronavirus, Meloni-Salvini-Tajani: “La maggioranza lavori. No al voto a distanza” (Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA – Nessuna apertura al voto a distanza per il Parlamento. “In Italia si può continuare a votare normalmente”, ribattono i leader del centrodestra a Giuseppe Conte, che ieri aveva detto: “Se la situazione del contagio dovesse peggiorare è chiaro che ci sarà un problema oggettivo in Parlamento di approvazione di documenti contabili e di bilancio”. Insomma, il numero legale potrebbe essere spesso a rischio, a causa del moltiplicarsi di casi di coronavirus. Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani, però, non concedono spiragli alla possibilità di far votare deputati e senatori a distanza. Leggi su dire (Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA – Nessuna apertura al voto a distanza per il Parlamento. “In Italia si può continuare a votare normalmente”, ribattono i leader del centrodestra a Giuseppe Conte, che ieri aveva detto: “Se la situazione del contagio dovesse peggiorare è chiaro che ci sarà un problema oggettivo in Parlamento di approvazione di documenti contabili e di bilancio”. Insomma, il numero legale potrebbe essere spesso a rischio, a causa del moltiplicarsi di casi di coronavirus. Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani, però, non concedono spiragli alla possibilità di far votare deputati e senatori a distanza.

LeoNoeuro : La #corruzione dilaga e né #Salvini né #Meloni vogliono contrastare la follia fascio-sanitaria in atto… - pablo_meloni : RT @petergomezblog: #Coronavirus, 3.678 nuovi casi nelle ultime 24 ore con 125mila tamponi. Altri 31 decessi. Speranza: “La situazione è se… - pablo_meloni : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Conte: “In casa con amici e familiari vulnerabili raccomando fortemente di indossare la mascherina” https… - pablo_meloni : RT @petergomezblog: #Coronavirus, Scozia chiude tutti i locali per 2 settimane. Più di 14mila casi in Uk, oltre 10mila in Spagna. Record di… -