Coronavirus: mascherina anche in casa propria, le raccomandazioni di Conte (Di giovedì 8 ottobre 2020) Giuseppe Conte, parlando fuori Palazzo Chigi, afferma che “Noi abbiamo sempre adottato una linea coerente: la tutela della salute e’ al primo posto, anche perche’ le ricadute positive sulla produzione; trasparenza; adeguatezza e proporzionalita”. Il governo raccomanda l’uso della mascherina anche in casa propria. Il premieri, infatti, spiega che “Abbiamo una rigorosa raccomandazione anche per le case private: anche in famiglia dobbiamo stare attenti. Se riceviamo amici e parenti stiamo attenti e manteniamo le distanze. Sono le situazioni in cui più si diffonde il contagio”. E, quindi, si raccomanda di indossare la “mascherina e mantenere le regole di distanza” ... Leggi su pensioniefisco (Di giovedì 8 ottobre 2020) Giuseppe, parlando fuori Palazzo Chigi, afferma che “Noi abbiamo sempre adottato una linea coerente: la tutela della salute e’ al primo posto,perche’ le ricadute positive sulla produzione; trasparenza; adeguatezza e proporzionalita”. Il governo raccomanda l’uso dellain. Il premieri, infatti, spiega che “Abbiamo una rigorosa raccomandazioneper le case private:in famiglia dobbiamo stare attenti. Se riceviamo amici e parenti stiamo attenti e manteniamo le distanze. Sono le situazioni in cui più si diffonde il contagio”. E, quindi, si raccomanda di indossare la “e mantenere le regole di distanza” ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “In casa con amici e familiari vulnerabili raccomando fortemente di indossare la mascherina” - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, il Cdm proroga lo stato di emergenza. Obbligo di mascherina sempre al chiuso, tranne a casa. Va sempr… - fanpage : È stata arrestata la donna che non voleva mettere correttamente la mascherina ieri in via Toledo a Napoli. Per lei… - sandromonesi : RT @Cartabellotta: La MIA #mascherina protegge TE. La TUA #mascherina protegge ME. #IoMettoLaMascherina nei luoghi pubblici al chiuso e all… - Lantidotosocial : RT @CasalecchioNews: #Coronavirus: proroga stato di emergenza e ampliamento obbligo uso della mascherina, le nuove regole stabilite dal Gov… -