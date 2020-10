Coronavirus, l'Ue acquista nuove dosi di Remdesivir dopo l'allarme sulle scorte (Di giovedì 8 ottobre 2020) La Commissione europea ha raggiunto un accordo con la casa farmaceutica americana Gilead per l'acquisto di altre 20.300 dosi di Remdesivir , il farmaco per la cura del Covid-19, pari al trattamento ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 8 ottobre 2020) La Commissione europea ha raggiunto un accordo con la casa farmaceutica americana Gilead per l'acquisto di altre 20.300di, il farmaco per la cura del Covid-19, pari al trattamento ...

barbarabarbieri : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, l'Ue acquista nuove dosi di Remdesivir dopo l'allarme sulle scorte #remdesivir - MediasetTgcom24 : Coronavirus, l'Ue acquista nuove dosi di Remdesivir dopo l'allarme sulle scorte #remdesivir - infoitinterno : Coronavirus, in Puglia obiettivo tamponi rapidi: la Protezione civile acquista 70 macchinari - rep_bari : Coronavirus, in Puglia obiettivo tamponi rapidi: la Protezione civile acquista 70 macchinari [di GABRIELLA DE MATTE… - GraziaAmelia : RT @rep_bari: Coronavirus, in Puglia obiettivo tamponi rapidi: la Protezione civile acquista 70 macchinari [di GABRIELLA DE MATTEIS ] [aggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus acquista Coronavirus, in Puglia obiettivo tamponi rapidi: la Protezione civile acquista 70 macchinari La Repubblica Il Gruppo Sella e lo studio CRA-Carlo Ratti Associati avviano una collaborazione per ripensare gli uffici del futuro

A Torino il progetto pilota per realizzare ambienti più adatti a lavorare nel contesto della trasformazione digitale e dell’open innovation e resilienti alle sfide del post-pandemia Covid-19.

Tutte le scintille sull’aumento delle bollette di luce e gas

Agricoltori, commercianti, piccoli industriali sono tutti furiosi per l’aumento delle bollette luce e gas. Coldiretti e Confesercenti avanzano richieste al Governo ...

A Torino il progetto pilota per realizzare ambienti più adatti a lavorare nel contesto della trasformazione digitale e dell’open innovation e resilienti alle sfide del post-pandemia Covid-19.Agricoltori, commercianti, piccoli industriali sono tutti furiosi per l’aumento delle bollette luce e gas. Coldiretti e Confesercenti avanzano richieste al Governo ...