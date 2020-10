Coronavirus, la provocazione del leghista Ciocca: 'Più malati in altri Paesi perché sono più sporchi' (Di giovedì 8 ottobre 2020) 'Voglio lanciare una provocazione: il popolo italiano è uno dei popoli più puliti. E' la verità, lo dico da deputato europeo. Noi siamo più attenti, più puliti rispetto ad altri Paesi europei' Questa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 8 ottobre 2020) 'Voglio lanciare una: il popolo italiano è uno dei popoli; puliti. E' la verità, lo dico da deputato europeo. Noi siamo; attenti,; puliti rispetto adeuropei' Questa ...

L'ultima provocazione - Ciocca è intervenuto nella trasmissione ... della persona diversa dalla persona italiana e quindi c'è un comportamento che li penalizza sul Coronavirus. Questa è la verita'", ...

"Voglio lanciare una provocazione. Il popolo italiano è uno dei popoli più puliti. E' la verità, lo dico da deputato europeo. (ANSA) ...

